32% omzetgroei voor Sioen in eerste helft 2017

Sioen Industries, producent van technisch textiel uit Ardooie, heeft in de eerste helft van het jaar zijn omzet met 31,8% zien toenemen. De geconsolideerde omzet steeg naar 237,7 miljoen euro tegenover 180,3 miljoen euro over dezelfde periode in 2016.

Die sterke groei dankt Sioen aan enkele overnames van bedrijven in het afgelopen jaar zoals een Finse producent van duikpakken en een producent van kogelvrije vesten, ook al uit Finland. Nog in 2016 werd Dimension-Polyant, de wereldmarktleider in zeildoeken, overgenomen. In totaal gaat het om een zestal recente overnames, met in mei van dit jaar de meest recente overname van het Britse James Dewhurst, Europa's grootste producent van open structuur weefsels: verstevigingsweefsels die vooral in de bouw worden gebruikt, maar bijvoorbeeld ook voor het verstevigen van enveloppen. Volgens Sioen zitten alle overnames op schema en presteren de bedrijven volgens de verwachtingen.

Voor Sioen Industries werken 4.300 mensen, verspreid over 56 bedrijven in 23 landen.