3.200 West-Vlaamse jongeren wonen in leefgroep

Meer dan 3.000 jongeren in West-Vlaanderen wonen in een jeugdhulpvoorziening omdat ze niet bij hun ouders terechtkunnen. Een kwart is tussen 15 en 17 jaar, zegt het Agentschap Opgroeien.

“In sommige gezinnen lopen de spanningen hoog op of kampen ouders zelf met problemen waardoor de opvoeding van hun kinderen in het gedrang komt.”, zegt Niels Heselmans van Opgroeien. “Soms is er geen andere oplossing voorhanden en dan komen kinderen in een pleeggezin of leefgroep terecht. Op dit moment groeien in West-Vlaanderen 3.209 kinderen en jongeren op in een jeugdhulpvoorziening, 1.606 kinderen wonen in een pleeggezin.”

15 tot 17 jaar

Vooral de leeftijd van kinderen en jongeren die in een voorziening verblijven, valt op. “Eén op vier jongeren die in een leefgroep wonen is tussen 15 en 17 jaar. Dat is best opvallend, zeker in vergelijking met kinderen en jongeren in een pleeggezin. Daar is die leeftijdscategorie slechts goed voor 16% van de jongeren.”

Vooral jongens verblijven in een leefgroep: daar is 56% een jongen, 44% is een meisje. Bij pleegzorg zijn er ongeveer evenveel jongens als meisjes.