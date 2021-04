33 bewoners Europacentrum geëvacueerd na kelderbrand

Het parket van West-Vlaanderen, afdeling Brugge, heeft een branddeskundige aangesteld om de precieze omstandigheden van de brand in de kelder te onderzoeken.

De brand in het gebouw van 34 verdiepingen ontstond vannacht iets na vier uur. De brandweer stelde vooral op de vijfde verdieping grote rookontwikkeling vast. Tijdens de interventie werden 33 mensen ongeveer een uur ondergebracht op de benedenverdieping van het Europacentrum. Het was niet evident om de eigenlijke brandhaard te vinden. Uiteindelijk bleek dat het vuur ontstaan was in een bergruimte in de kelder. Van daaruit had de rook zich via de kokers naar andere verdiepingen verspreid. Na het blussen moest het gebouw dan ook geventileerd worden. Het is nog niet duidelijk hoe de brand is ontstaan.