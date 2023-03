3,3 miljoen euro voor West-Vlaamse internaten

Het gaat concreet om de medisch-pedagogische instituten (MPI's) van het GO! die verbonden zijn aan een school voor buitengewoon onderwijs en om internaten met permanente openstelling (IPO) die aansluiten bij de jeugdhulp. In die internaten zitten meer dan 500 leerlingen. Voor West-Vlaanderen gaat het om De Steiger in Koksijde, Pottelberg in Kortrijk, Kastor in Kuurne en Huis aan Zee in De Haan.

De Vlaamse regering besliste eerder al om internaten die door hun populatie en werking meer aansluiten bij welzijnsvoorzieningen, zowel in de jeugdhulp als in de sector voor personen met een handicap, onder te brengen bij Welzijn. Volgens minister van Welzijn Hilde Crevits moet de overgang de internaten toelaten om "sterker in te zetten op zorg op maat voor alle kinderen".

Opstap

De CD&V-minister maakt nu 6,4 miljoen euro vrij voor MPI's van het GO! en de IPO's. In afwachting van hun officiële erkenning als welzijnsvoorziening moet die eerste subsidie dienen als opstap. De internaten zullen het geld volgens de minister kunnen gebruiken om "een ruimere werking aan te bieden dan wat nu mogelijk is binnen hun internaatswerking". "Het biedt vooral mogelijkheden om meer in te zetten op de kwaliteit van leven van de kinderen en jongeren en hun gezinnen", klinkt het. De internaten worden in de transitie ook ondersteund en begeleid door het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) en het Agentschap Opgroeien.