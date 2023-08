35 jonge meeuwen met zendertje vrijgelaten

In natuurdomein Ysermonde in Nieuwpoort zijn 35 zilvermeeuwen vrijgelaten die allemaal een zendertje dragen voor wetenschappelijk onderzoek. Het gaat om meeuwenkuikens die uitgebroed zijn in het Opvangcentrum voor vogels en wilde dieren in Oostende.

De jonge meeuwen komen nu dus voor het eerst in de vrije natuur terecht. Dat is voor de meeste vogels even wennen. Vorig jaar heeft maar een derde van de gezenderde meeuwen de vrijlating overleefd. “Het is de eerste keer dat deze vogels in de vrije natuur zullen vliegen. Ze moeten zich nu specialiseren in voedsel zoeken en predatoren vermijden”, legt Reinoud Allaert, een doctoraatstudent aan UGent, uit.

Op de voet gevolgd

Veel meeuwen sterven in hun eerste levensjaar door vossen, maar vooral het verkeer en de vogelgriep speelt de beschermde vogelsoort parten. Voortaan worden ze door dit team van biologen per computer op de voet gevolgd. Hoe ouder ze worden, hoe minder kwetsbaar de meeuwen zijn. Uit onderzoek blijkt dat sommige zilvermeeuwen in onze badplaatsen meer dan 30 jaar oud zijn.