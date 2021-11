35 landen praten in Brugge over gastronomisch toerisme

Op het Culinair Forum in het Concertgebouw in Brugge wisselen 35 landen ideeën uit om de gastronomie en het toerisme te herstellen na de coronacrisis. Dit jaar mag Brugge de gaststad zijn. Het forum moet ook Brugge en Vlaanderen op de kaart zetten als internationale culinaire hotspot.

Het UNWTO World Forum on Gastronomy Tourism wordt elk jaar georganiseerd door de Wereldorganisatie voor Toerisme (UNWTO) samen met het Baskisch Culinair Centrum (BCC). Voor deze zesde editie is Brugge de stad die alles in goede banen mag leiden. Van over de hele wereld verzamelen er chefs, professionals en beleidsmakers voor het driedaagse congres. Deelnemers kunnen het congres zowel fysiek als online volgen. Via de livestream sluiten meer dan 1.000 deelnemers aan uit 132 landen.

Lokale gemeenschap

Dit jaar spitst het evenement zich toe op het potentieel van gastronomisch toerisme om bij te dragen aan een sterkere positie van de lokale gemeenschap, het behoud van culinaire tradities en de ontwikkeling van plattelandsgebieden. "Wij geloven dat toerisme en culinair toerisme pas duurzaam zal zijn als lokale gemeenschappen ook kunnen floreren", zegt de CEO van Toerisme Vlaanderen, Peter De Wilde. "Voor gastronomie betekent dat dat we ook naar de korte keten moeten kijken. Lokale ondernemers overleven eigenlijk dankzij lokale consumptie en daar kan toerisme het zijne toe bijdragen."

(Lees verder onder de foto)

Ook het effect van de coronapandemie op de culinaire toeristische sector komt aan bod. "Het is niet de essentie van dit congres maar er wordt zeker over gepraat. Er worden gegevens en bevindingen uitgewisseld. Het grote boek over hoe we corona hebben overleefd, moet nog geschreven worden. Maar vandaag worden wel al enkele hoofdstukken in de steigers gezet", zegt De Wilde.