3,5 miljoen voor nieuwe invulling leegstaande bedrijfspanden

De herbestemming van het oude industriepand van Hanekop in de kanaalzone van Roeselare krijgt zo 500.000 euro. Hanekop staat al sinds 2003 leeg. Er was een beperkte werkzaamheid. Dit project zal nu door bedrijven in de streek worden ingevuld. Ook in Brugge, Kortrijk, Harelbeke, Wielsbeke en Gistel zijn er gelijkaardige projecten in uitvoering.

3,5 miljoen uit vernieuwingsfonds

Vorig jaar stonden ruim 500 bedrijven leeg in de provincie. Goed voor een oppervlakte van bijna 700 voetbalvelden. Vlaanderen heft belastingen op die leegstand en dat geld gaat in een vernieuwingsfonds. Vlaams parlementslid Brecht Warnez (CD&V) uit Wingene; "Het is al een paar jaar dat we actief inzetten op het heffen van belastingen om dat fonds te vullen. We zien dat we in West-Vlaanderen 3,5 miljoen euro aan middelen is toegekomen."