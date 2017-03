In Menen is bouwfirma Bouwprojekt failliet.

24 mensen verliezen hun job. Het bedrijf verhuisde in 2008 van Lauwe naar de industriezone in Menen. En ook rubberfabrikant Medibeg uit Wevelgem is failliet. Daar staan 12 arbeiders op straat. Sinds 2010 al ging het bergaf met het bedrijf en waren er herstructureringen.