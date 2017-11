Het is opnieuw ‘feeste’ in Avelgem. Hoogtepunt is de tweejaarlijkse Feesteworpstoet zondag met zo'n 360 deelnemers. Het thema dit jaar is ‘Love, peace en feeste’. Het feestweekend startte vrijdagavond al met de winterfoor rond de kerk van Avelgem

De stoet lokt, als het weer wat meezit, elk jaar zo'n 8.000 tot 10.000 bezoekers. Niet slecht voor een gemeente die zelf maar amper zoveel inwoners telt. "We lachen daar altijd mee, dat het aantal mensen in Avelgem verdubbelt die dag", zegt Tom Beunens, die als schepen in de organisatie zit. De stoet is nu aan zijn 43ste editie toe. Zestig kinderen van basisschool De Toekomst zullen zondag present tekenen. "We doen al jaren élke keer mee aan de Feesteworpstoet", zegt directeur Steven Verplancke.