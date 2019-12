Op het grasveld van de Sint-Maartensschool in Loppem stonden deze middag 360 leerlingen klaar voor de komst van de Mug-Heli.

Daar hebben ze een korte les over gekregen en dus weten ze dat het toestel in West-Vlaanderen al ruim 30 jaar levens redt. De Loppemse organisaties Heart For People koos voor de MUG-Heli als goede doel voor de warmste week en deze kinderen weten ook waarom. Bekijk het videoverslag hierboven.