In West-Vlaanderen hebben al 368 leerlingen en 35 personeelsleden positief getest op corona sinds de start van het schooljaar. Dat komt overeen met respectievelijk 0,23 en 0,13 procent, blijkt uit cijfers van de Centra voor leerlingenbegeleiding (CLB’s).

De tweede week waren er al de helft meer besmettingen als in de eerste week. De besmettingen hadden tot gevolg dat in totaal 737 leerlingen (0,44 procent) en 33 personeelsleden (0,14 procent) in quarantaine moesten worden geplaatst.

Antwerpen heeft de hoogste cijfers in Vlaanderen, Limburg de laagste.