37 maanden cel gevorderd voor inbrekersfamilie met opvallende werkwijze

De bende maakte gebruik van een stuk plastic van een fles douchegel om deuren open te krijgen. Het openbaar ministerie eiste 37 maanden effectieve celstraf.

Na een inbraak op 1 december 2021 in Oostende vermoedde de lokale politie dat een rondtrekkende dievenbende aan het werk was. De daders viseerden vooral appartementen en gingen daarbij aan de haal met juwelen en cash geld. Twee dagen later konden Samantha J. (21) en Sabrina T. (20) ingerekend worden. In hun beha werd een stuk plastic afkomstig van een fles douchegel aangetroffen. Het plastic werd bij de feiten gebruikt om deuren open te maken.

J. werd aangehouden, maar de Kroatische vriendin van haar broer mocht beschikken. T. beweerde immers minderjarig te zijn. Op 9 december liep ze samen met haar partner Erik J. (19), diens andere zus Sandra J. (19) en een minderjarig meisje al opnieuw tegen de lamp. Ze bevonden zich in een Citroën die gelinkt kon worden aan twee mislukte inbraken in Knokke-Heist. Deze keer werd T. in een jeugdinstelling geplaatst, waarna enkele maanden later alsnog bleek dat ze wel degelijk meerderjarig is.

Uiteindelijk bleek de bende sinds 26 november in aanmerking te komen voor vijf inbraken in Oostende, Gent en Antwerpen. Daarnaast moesten ze zich verantwoorden voor zes gelijkaardige pogingen in Knokke-Heist, Blankenberge, Jette en Gent. Erik J. trad steeds op als chauffeur, terwijl de vrouwelijke beklaagden de inbraken pleegden. De verdediging legde uit dat ze allemaal tot de Roma behoren. In opdracht van hun vader zouden ze vanuit Rome naar België gekomen zijn om inbraken te plegen. In de pleidooien werd aangedrongen op mildere straffen met uitstel.

De rechter doet uitspraak op 1 september.