37 maanden cel voor reeks diefstallen en drugsbezit

In totaal kwam de beklaagde van juni 2018 tot januari 2020 in aanmerking voor twaalf diefstallen en een poging tot diefstal. De meeste feiten speelden zich af in Middelkerke, maar ook in De Haan, De Panne en Wervik sloeg M. zijn slag. Bij winkeldiefstallen had hij het onder andere gemunt op eten en alcoholische dranken. Daarnaast maakte hij ook twee plooifietsen, cosmeticaproducten en computermateriaal buit. Uit een offerblok van een kerk in Oostende stal de beklaagde 4,20 euro.

In diezelfde periode werd de dertiger ook negen keer aangetroffen in het bezit van drugs. Het ging om speed, heroïne, xtc en cannabis. Tot slot moest hij zich ook verantwoorden voor verboden wapenbezit, omdat hij twee keer een mes op zak had.

"We zitten hier dus met een veelpleger die veel overlast veroorzaakt", vatte procureur Mike Vanneste het dossier samen. De beklaagde liep ook al meerdere veroordelingen op. Volgens het parket verlegde hij zijn actieterrein ondertussen naar de streek van Ieper.

De verdediging wees op de moeilijke financiële situatie van M., die veel schulden zou hebben. De beklaagde werkte volgens meester Célin De Zutter voor het schildersbedrijf van zijn vader, maar viel zonder inkomen toen zijn vader met pensioen ging. De advocate vroeg om haar cliënt een werkstraf op te leggen, maar de rechter volgde de vordering van het openbaar ministerie.