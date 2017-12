37 maanden effectief voor pedofiel van 65

Luc B. betastte de slachtoffers nadat hij hen had opgehaald van school. Het ging om kinderen van vrienden, zowel jongens als meisjes. Een jongen van 13 vertelde alles aan zijn ouders.

De beklaagde werd aangehouden en zit sinds 3 juni in voorhechtenis. In 2002 werd B. ook al tot zeven jaar effectieve celstraf veroordeeld voor de verkrachting van zijn buurmeisje en zijn nichtje. Voor seksuele uitbuiting kreeg hij in Frankrijk één jaar effectief. Luc B. gaf in zijn verhoren onmiddellijk toe dat hij seksuele gevoelens heeft voor kinderen en hij zou nu bereid zijn om zich chemisch te laten castreren.