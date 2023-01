370.000 passagiers in 2022 voor luchthaven Oostende - Brugge

De luchthaven van Oostende-Brugge heeft opnieuw de wind in de zeilen wat het aantal passagiers betreft. 370.000 mensen namen er in 2022 een vlucht. Dat is 81% van het aantal passagiers in 2019, voor corona. De cargo kende wel een daling.

140.000 passagiers tijdens de zomermaanden

"Na twee uitzonderlijke en moeilijke jaren kon er in 2022 weer volop gereisd worden. De luchthaven kan over het volledige jaar dan ook mooie passagierscijfers en een uitstekende bezettingsgraad optekenen", zegt CEO Eric Dumas. "De zomermaanden waren opnieuw absolute topmaanden voor onze luchthaven. In juli, augustus en september verwelkomden we 140.000 passagiers. Dat er opnieuw zorgeloos gereisd kon worden, was duidelijk zichtbaar."

"In december verwelkomden we evenveel passagiers als in december 2019. Een mooie voorbode voor 2023", vult Dumas aan. "In 2023 wordt de Turkse bestemming Antalya opnieuw aan het vluchtschema toegevoegd. “In totaal kunnen reizigers opnieuw naar 13 Spaanse, Griekse en Turkse bestemmingen vliegen. We verwachten in 2023 minstens evenveel passagiers als dit jaar", besluit Dumas.

Cargo daalt ten opzichte van 2021

Dit jaar werd iets meer dan 51.000 ton vracht afgehandeld op de luchthaven van Oostende-Brugge. "Het verhandelde vrachtvolume ligt dit jaar iets later dan vorig jaar. Toen handelde onze luchthaven 62.000 ton af. 2021 was dan ook wereldwijd een buitengewoon sterk jaar. Deze lichte daling hadden we verwacht en beperkt zich niet enkel tot onze luchthaven. De economische ontwikkelingen hebben wereldwijd gezorgd voor een licht lagere vraag naar luchtvrachtvervoer", zegt Dumas. "Met 51.000 ton halen we hetzelfde resultaat als in 2020 en merken we nog steeds een stijging van 107% in vergelijking met 2019 (24.700 ton).

Egyptair en Qatar Airways blijven de belangrijkste cargomaatschappijen die Oostende aanvliegen. Egyptair voerde dit jaar 30% meer vluchten uit via Luchthaven Oostende-Brugge in vergelijking met vorig jaar. De luchthaven ontving in 2022 met Mesk Air ook een nieuwe maatschappij die Oostende wekelijks aandoet.

Het aantal zakenvluchten steeg het afgelopen jaar met 12% op Luchthaven Oostende-Brugge.