37.500 tulpen voor het goede doel in Poperinge

Vandaag start de lente en dat is meteen ook het startschot van de tulpenpluk in Poperinge. Meer dan 37.500 tulpen worden dit weekend verkocht op de markt van Poperinge.

Jong en oud komt vandaag tulpen kiezen in Poperinge. Voor één symbolische euro kan je 15 tulpen kiezen uit een kleurrijk arsenaal. Een afhaalsysteem moet ervoor zorgen dat de tulpenpluk helemaal coronaproof kan verlopen.

Opbrengst voor lokale goede doelen

De actie is een initiatief van de plaatselijke Rotaryclub en de gemeente Poperinge om geld in te zamelen voor enkele lokale goede doelen. "De opbrengst van vandaag die wordt door Rotary inderdaad gebruikt in een enkele projecten die ze ondersteunen. Richting kwetsbaarheid, richting drugspreventie op scholen en andere projecten," vertelt Schepen Ben Desmyter.

Nog tot morgen kan u een boeket gaan samenstellen op de markt van Poperinge, al moet u daarvoor wel eerst online een tijdslot reserveren.