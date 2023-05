385 zonnepanelen op campus Spermalie vzw De Kade in Brugge

In Brugge komen nog dit jaar bijna 400 zonnepanelen op de campus Spermalie van vzw De Kade, in de buurt van de Potterierei. Het is de op-één-na grootste zonnepaneleninstallatie binnen het historische Ei van Brugge. Dat is erkend als Unesco-werelderfgoed.

De zonnepanelen, 385 stuks komen op zes grote platte daken. Ook verspreid over vier andere campussen in Brugge legt De Kade, nog eens evenveel panelen. Die zullen samen veertig procent van de elektriciteitsvraag dekken. De Kade biedt buitengewoon onderwijs en ondersteuning aan voor kinderen en volwassenen met een beperking. Brugge kreeg vorig jaar vijf keer meer aanvragen voor zonnepanelen in de binnenstad, dan het jaar ervoor.

"Het is mythe die zegt het is niet mogelijk in de binnenstad of ze mogen niet zichtbaar zijn vanop de Halletoren. Dat is allemaal niet waar. We willen mensen warm maken voor zonnepanelen. Enkel en alleen de voorzijdes die grenzen aan het openbaar domein daar kan het niet", klinkt het bij schepen van ruimtelijke ordening Franky Demon.