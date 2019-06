39 maanden cel voor "schrik van de horeca"

Nadine W. ging zoals altijd op restaurant, maar bleek de rekening niet te kunnen betalen. Dat gebeurde in horecazaken aan de kust, maar ook daarbuiten. In totaal hangt haar zelfs 100 maanden cel boven het hoofd. De afgelopen maanden heeft de vrouw als tafelschuimster al een stevig palmares opgebouwd. Begin december 2018 veroordeelde de Veurnse strafrechter haar tot twee maanden gevangenisstraf. In de correctionele rechtbank van Brugge kwam daar in maart nog eens 15 maanden cel bij.

Nog geen dag in cel

De vrouw bestelt meestal vrij eenvoudige gerechten, zoals een croque-monsieur of kaaskroketten. Vaak drinkt ze daarbij cognac, koffie of frisdrank. Op 9 mei vorderde het openbaar ministerie opnieuw telkens drie maanden cel in acht dossiers van afzetterij. De rechter veroordeelde haar in totaal zelfs tot 33 maanden effectieve celstraf, omdat ze in bepaalde dossiers als recidiviste zwaarder gestraft kon worden. Donderdagochtend werden ook twee nieuwe dossiers behandeld, waarvoor ze door de rechter onmiddellijk nog eens zes maanden cel kreeg opgelegd. Voorlopig zat de tafelschuimster nog geen dag in de gevangenis, maar dat zal wellicht veranderen na de vonnissen in de meest recente dossiers.

Door de vonnissen van vandaag zit W. aan meer dan drie jaar effectieve gevangenisstraf, waardoor ze ook effectief in de cel dreigt te belanden. De vonnissen zullen nu wel eerst aan haar betekend moeten worden. Daarna heeft ze nog de tijd om verzet of beroep aan te tekenen tegen de veroordelingen. In de eerdere dossiers heeft de tafelschuimster dat niet gedaan. In de praktijk zal ze wellicht niet voor eind juli aangehouden worden. Vrijdag doen de Brugse én de Veurnse strafrechter opnieuw uitspraak in enkele dossiers tegen de hardnekkige tafelschuimster. Voor die zaken werd in totaal 18 maanden effectieve celstraf geëist.

Lees ook: