De Nederlandse kunstenaar Leon Keer is sinds begin deze week aan het werk in Roeselare. Leon Keer is één van ’s werelds leidende kunstenaars in de anamorfische straatkunst en heeft al over de hele wereld kunstwerken gemaakt.

Hij schildert op de grond, maar creërt een 3D effect. Het kunstwerk zal eind deze week klaar zijn.



De Nederlandse kunstenaar Leon Keer maakt deze week een 3D kunstwerk op de Grote Markt van Roeselare. pic.twitter.com/ScIKTf3ak0 — Freddy (@sportfriekske) May 18, 2017