Food mapping: een 3D projectie die je wat meer vertelt over wat je op je bord geserveerd krijgt. Tot eind juni kan je deze unieke eetervaring in “Dinner Time Story” in Koksijde gaan bekijken.

'Le Petit Chef' is de ster van het verhaal. De 3D-kok neemt zijn gasten mee op een culinaire wereldreis in de voetsporen van Marco Polo. Bij ieder gerecht geeft hij zijn gasten wat meer uitleg.

Belgische primeur

Het Belgische Skull Mapping ontwikkelde 'Le Petit Chef'. Het was al te bewonderen in Berlijn, Dubai, Hong Kong, Londen, Shangai en Stockholm. Nu is het voor het eerst in België te zien.