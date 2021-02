-4°: baby's slapen ook nu buiten in crèche in Avelgem

In die opvang kunnen ouders die dat willen, altijd hun kinderen buiten laten slapen, en dat naar het voorbeeld uit Scandinavische landen. De kleintjes zouden zo beter tot rust komen. De kinderen slapen in aparte ‘buitenbedden’, in een speciale slaapzak met body, handschoentjes en muts. Dat kan tot temperaturen tot -7. Als er mist is of hevige wind, moeten de kindjes wel binnen slapen.