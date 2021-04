4 AD ontvangt artiesten in comfort

Daar kunnen muzikanten terecht die in de club een concert geven of die willen werken aan nieuwe nummers. In de voorbije 33 jaar kwamen er al heel wat bands langs en binnenkort hoopt 4AD er weer heel wat te mogen ontvangen.

Duurzame verbouwing

In elk geval heeft de club de lockdown goed gebruikt. Het hele huis naast de concertzaal is heropgesmukt tot een artiestenhuis met keuken, living, slaapkamers en een werkruimte. Daar kunnen ze overnachten. Het 4AD-team staat voor hen klaar maar iedereen kan hier zijn ding doen in een duurzaam decor. "Zo hebben we de muren beschilderd met leemverf, dat is akoestisch en ademend materiaal. We hebben fel ingezet op recuperatiemateriaal. De collega's hebben de tweedehandswinkels afgeschuimd, gebruik gemaakt van de originele elementen van het gebouw. We hebben een duurzame verbouwing", zegt Patrick Smagghe.

Nu zaterdag is er de feestelijke opening met een online programma. Vanaf 20 u is er dan op de 4AD-facebookpagina een muzikale uitzending te zien met interviews en panelgesprekken.