4 inbrekers opgepakt voor woninginbraak in Roeselare na dolle achtervolging

Deze morgen kreeg de politie van Roeselare bericht van een inbraak in een alleenstaande woning in de Diksmuidsesteenweg. Eens de patrouille ter plaatse aankwam kruisten ze de 5 verdachten in een voertuig. De achtervolging werd ingezet, uiteindelijk konden 4 van de 5 verdachten opgepakt worden...

Deze morgen om 5u20 werd de politie van Roeselare ingelicht over een woninginbraak aan de gang is in een alleenstaande woning in de Diksmuidsesteenweg te Roeselare. Er werden 5 verdachten opgemerkt.

Bij het aanrijden in de Diksmuidsesteenweg kruist de patrouille het voertuig van de verdachten. De achtervolging wordt ingezet. Het verdachte voertuig met Franse kentekenplaat rijdt via de rijksweg N36 richting Izegem E403. Er worden snelheden van 200 km/uur aangehouden. Ondertussen zijn een tweede patrouille en een anonieme patrouille in versterking gekomen. Tijdens de achtervolging verliest het vluchtend voertuig de band van het linker voorwiel. Toch blijft het voertuig op de E403 aan 190 km/uur verder rijden.

Ter hoogte van Kortrijk voegt een patrouille van de PZ Vlas en een patrouille van de wegpolitie zich bij de achtervolging. Ondertussen wordt het droneteam opgeroepen in versterking. Het vluchtend voertuig rijdt verder richting Doornik aan hoge snelheid maar door de opgelopen schade aan het voorwiel vertraagt het voertuig langzaam en komt het uiteindelijk op de autosnelweg tot stilstand. Onmiddellijk vluchten 2 verdachten over de vangrails, de berm af richting open veld. Drie andere verdachten blijven in het voertuig zitten. Deze drie worden meteen gearresteerd. Een zoeking naar de andere twee verdachten levert niet meteen iets op. Na enige tijd kan door een patrouille van de PZ Moeskroen een vierde verdachte worden gearresteerd en dit ter hoogte van de Franse grens. De vijfde verdachte blijft momenteel nog op te sporen.

Alle gearresteerde personen met een leeftijd tussen 20 en 35 jaar bezitten de Franse nationaliteit. Er werd geen buit aangetroffen.