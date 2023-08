In Hooglede is een 4-jarig meisje zwaargewond geraakt nadat ze uit een raam enkele meters naar beneden viel. De kleuter werd overgebracht naar AZ Delta waar ze meteen geopereerd werd.

Het meisje was gisterenochtend rond 9u15 uit een raam op de eerste verdieping geklauterd. Ze probeerde haar evenwicht te bewaren, maar dat mislukte. De kleuter maakte een zware val, en kwam enkele meters lager in het gras terecht. Een buurman verwittigde de hulpdiensten en de vader van het meisje. Hij was in de woning aanwezig, maar lag nog te slapen. Volgens het Parket van West-Vlaanderen is er van kwaad opzet geen sprake.