4 op 10 fietsen technisch niet in orde

De West-Vlaamse politiezones hebben tijdens preventieve controles in oktober en november 14.846 fietsen van kinderen en jongeren onderzocht. 6.282 of ruim vier op de tien bleken technisch niet in orde .

Bij twee op de tien werkte de verlichting niet.

Jaarlijks neemt gouverneur Decaluwé het initiatief om deze provinciale verkeerscampagne “Veilig Fietsen” te organiseren. Aan alle lagere en secundaire scholen uit de provincie wordt dan gevraagd om, in samenwerking met de lokale politiediensten, preventieve fietscontroles te organiseren.

“Sommige ouders en sommige meerderjarigen beseffen het gevaar duidelijk niet van een fiets die technisch niet voldoet, zeker in deze donkere dagen. Donkere kledij en geen of minimale fietsverlichting of remmen die niet werken, zijn levensgevaarlijk in het verkeer. De resultaten van deze preventieve fase zijn niet bemoedigend, daarom is verdere sensibilisering van de fietsers, en in het bijzonder van de jonge fietsers, noodzakelijk.”