4 politiezones voeren strijd tegen internetcriminaliteit op

De website bevat een ruim aanbod aan informatie, campagnes, preventiefilmpjes en educatieve pakketten om cybercriminaliteit zoveel mogelijk aan te pakken en in te dijken.

Sterke stijging van het aantal aangiftes

In de afgelopen drie jaar waren er iets meer dan 3000 aangiftes van internetcriminaliteit in de politiezones Vlas, Riho, Polder en Westkust. 311 zaken konden worden opgelost. Zeker de stijging van het aantal feiten valt op. In 2018 waren dat er nog 517, in 2019 898 en vorig jaar 1673.

Schrijnende situaties

Mensen brengen steeds meer tijd online door, kopen ook meer online en worden zo steeds vaker het slachtoffer van internetcriminelen. Het lage ophelderingspercentage heeft te maken met de vaak internationale draagwijdte van cybercriminaliteit, die zo veel moeilijker op te sporen is. De politie krijgt soms aangiftes binnen met schrijnende situaties waarbij slachtoffers grote bedragen spaargeld in één keer kwijt zijn. De financiële schade is vaak veel groter dan bij een inbraak.