40 gezinnen al maand zonder gas, "schrijnend," zegt moeder van 6 kinderen

Laurence van Everbroeck, L'atelier: “Het is een beetje roeien met de riemen die we hebben. We hebben gelukkig wel elektrische waterboilers gekregen zodat ik toch warm water heb. Voor de verwarming moeten we ons voorzien met elektrische vuurtjes. Ik heb vier vuurtjes gekregen om alles hier te verwarmen, wat onmogelijk is.”

En zo is het al een maand. Fluvius kan de woningen niet zomaar aansluiten op het gasnet. De binneninstallatie moet gekeurd zijn, de binnenleidingen moeten gasdicht zijn en de omgeving moet stabiel zijn. David Callens, Fluvius: “Ongeveer één vijfde van de klanten hebben we opnieuw kunnen aansluiten. Alle voorwaarden waren voldaan en de situatie was veilig. Bij de rest moeten we wachten op een definitieve keuring of een stabiliteitsstudie.”

Ook voor Laurence en haar gezin, ze heeft zes kinderen, is het nog wachten. Haar installatie zou niet goedgekeurd zijn, een officiële bevestiging kreeg ze nog niet. Er zouden wel grote werken moeten gebeuren. “Dat zijn extra kosten, die we moeten doen om terug verwarming te kunnen krijgen. Het blijft altijd maar uitgesteld worden. En we hebben die verwarming echt nodig. Voor die kleine kinderen is het echt moeilijk. Ik vind het schrijnend.”

David Callens, Fluvius: “Het is inderdaad een heel schrijnende situatie. De winter staat voor de deur, het is een grote vermindering van comfort. Maar men moet begrijpen dat we mensen niet kunnen aansluiten als de situatie in de woning niet veilig is. Dat zou kunnen leiden tot gevaarlijke, zelfs levensgevaarlijke situaties.”

Maandag is er een bewonersvergadering. Fluvius zal dan informatie op maat geven aan alle getroffen gezinnen.

Lees ook: