40 gezinnen zonder gas in Heist door onstabiele ondergrond

Door problemen met de stabiliteit van de ondergrond bij een groots bouwproject is de druk op de gasleiding te groot. Hoelang de gasleiding dicht blijft is nog niet duidelijk, maar ondertussen helpt de gemeente met elektrische boilers en kookplaten, zodat gezinnen weer verder kunnen.

In Heist komt het prestigieuze project Hoost. Een hypermodern en kleurrijk complex met appartementen en gemeenschappelijke voorzieningen van de gemeente. Nu is het nog een enorme bouwput, maar blijkbaar hebben ze de stabiliteit van de ondergrond toch wat onderschat. Het fenomeen heet 'zetting' en ondergrondse leidingen van gas kunnen daardoor ernstige schade oplopen. Piet De Groote, burgemeester Knokke-Heist: "ik ben geen ingenieur. Ik weet dat er wat spanning is op de druk van de gasleiding. Door dat er zetting en verzakkingen zijn komen veel, vooral oudere gasleidingen onder druk te staan en daarvoor heeft men beslist om ze af te sluiten. Zo is er geen gevaar."

In de Stadhuisstraat en de Molenstraat heeft Fluvius sinds gistermiddag alle gas afgesloten. Het gaat wel degelijk om een preventieve maatregel. Niemand weet hoe lang dit zal duren. Ook de veiligheidscel van Knokke Heist is er nu mee bezig. "Je hebt mensen die op een elektriciteit werken. Maar er zijn er ook die louter met gas werken, om te koken, om zicht te verwarmen, te koken en te douchen.. We hebben dat allemaal in kaart gebracht."

Knokke-Heist wil elektrische boilers, kooktoestellen en alle mogelijke hulp bieden om binnen de twee dagen alle hinder weg te werken. Vanavond is er een speciale infovergadering voor alle getroffen bewoners.