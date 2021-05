40 kunstenaars en 40 dichters op 40ste Kunstenfestival Watou

Het Kunstenfestival Watou is iets waar we al naar kunnen uitkijken. De voorbereidingen lopen volop en vanaf volgende week woensdag kun je al reserveren en tickets bestellen.

Het is de 40ste editie en daarom zijn er ook 40 beeldende kunstenaars en 40 dichters van wie je hun werk kunt bewonderen. Met de fiets kun je ook een gedichtenparcours volgen.

Kunstenfestival Watou is een begrip. Het kent een lange bewogen geschiedenis en even leek het voor goed voorbij. De stad Poperinge heeft dat uiteindelijk niet laten gebeuren. Loes Vandromme : Schepen van Cultuur Poperinge: “We organiseren het op drie verschillende locaties: in het centrum in de Gasthuiskapel, in de Lovie en dan natuurlijk in het dorp zelf, waar op verschillende locaties weer van alle moois zal te zien zijn."

Jong en oud, van dicht en ver

Er is werk te zien of te horen van 40 kunstenaars en 40 dichters. En die zijn jong en oud en komen uit alle hoeken van de wereld. Jessy Clynckemaillie, Communicatiedienst Poperinge: “Als we een paar namen moeten noemen, denk ik aan Tracy Emin met haar neo-kunstwerk, Peter Buggenhout, Mark Manders. We hebben ook jonge kunstenaars uit verschillende landen zoals Neo Matloga. Bij de dichters is er natuurlijk Stefan Hertmans die 70 jaar is geworden en ook gevierd wordt tijdens het festival.”

Er is ook Watou Live met optredens van muzikanten en dichters zoals Wannes Capelle en Marieke Lucas Rijneveld. Het kunstenfestival Watou start op 3 juli en loopt tot begin september.