40 maanden cel voor poging tot doodslag op politievrouw in Oostende

Een Tsjetsjeense Oostendenaar krijgt veertig maanden cel voor poging tot doodslag op een politievrouw. Tijdens een vechtpartij in de uitgaansbuurt kreeg de agente een messteek in haar kogelwerende vest.

De Oostendse politie was begin dit jaar opgeroepen voor een zware vechtpartij bij een horecazaak aan het Monacoplein. Ter plaatse konden twee agenten de vechters uit elkaar houden. Op dat moment probeerde de Tsjetsjeen toch nog uit te halen met een vouwmes. De beklaagde raakte daarbij een politievrouw, die gelukkig een kogelwerende vest droeg en daardoor geen verwondingen opliep.

De beklaagde kon naar eigen zeggen niet verkroppen dat ze zijn vriendin hadden lastiggevallen. Volgens de verdediging haalde hij het mes ook enkel boven om de Afghanen af te schrikken, maar had hij nooit de bedoeling om de politievrouw te raken. Van een oogmerk tot doden was volgens haar advocate evenmin sprake. De advocate vroeg ook tevergeefs om een milde straf.

Oogmerk tot doden

Het openbaar ministerie benadrukte dat de man zeker niet zomaar in een reflex handelde, maar wel degelijk met het oogmerk tot doden uithaalde. Daarbij werd ook verwezen naar zijn uitgebreide strafblad. De Tsjetsjeense Oostendenaar liep eerder al veroordelingen op voor verboden wapens, diefstal met geweld, slagen en bendevorming. Het is volgens de burgerlijke partij ook ongeloofwaardig dat hij niet wist dat het slachtoffer van de politie was.