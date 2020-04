40 maanden cel voor ramkraken Knokke-Heist

Een 34-jarige Roemeen is door de Brugse correctionele rechtbank veroordeeld tot 40 maanden effectieve gevangenisstraf voor zijn betrokkenheid bij twee ramkraken in Knokke-Heist.

Het openbaar ministerie had vijf jaar cel geëist. Zijn broer kreeg als spilfiguur van de bende eerder al tien jaar cel. In april 2017 ramden de daders met een gestolen Nissan de etalage van de Louis Vuitton-winkel in Knokke-Heist. Ze gingen aan de haal met handtassen ter waarde van circa 250.000 euro. Even later probeerde dezelfde bende tevergeefs dezelfde methode toe te passen bij een juwelier. De ramkrakers vluchtten met drie andere voertuigen weg, maar werden op de hielen gezeten door de politie. Tijdens de achtervolging spoten de bendeleden met een brandblusaparaat en gooiden de brandblusser naar de politie.

22 diefstallen

De Roemeense bende bleek in aanmerking te komen voor 22 zware diefstallen, onder meer in Kuurne, Ranst en Borgworm. Ze specialiseerden zich in ramkraken, maar pleegden ook diefstallen via het dak. Kopstuk Nicolae F. werd in juni 2018 door de Brugse strafrechter al veroordeeld tot tien jaar gevangenisstraf. Vijf andere beklaagden kregen toen drie tot zes jaar cel. Sorin-Ion F. kon pas later aan de feiten gelinkt worden. Zijn DNA werd immers aangetroffen op een muts in een van de vluchtwagens. De verdachte werd in augustus 2019 door het Verenigd Koninkrijk aan B

elgië uitgeleverd. F. werd in Duitsland en Italië al veroordeeld voor gelijkaardige feiten.

