40% meer arrestaties tijdens zomer in Oostende

364 personen werden bestuurlijk aangehouden voor ondre meer overlast en openbare dronkenschap. 96 werden gerechtelijk aangehouden voor criminele feiten. “We hanteren een kordaat beleid voor amokmakers, denk maar aan de plaatsverboden aan het zwembad. Als de veiligheid in het gedrang is, treden we meteen op,” zegt burgemeester Bart Tommelein.