40 mensen geëvacueerd na gaslek in Assebroek

In Brugge is een veertigtal mensen geëvacueerd na een gaslek. Ze zijn opgevangen wat verderop in de buurt.

Het gaslek ontstond rond vier uur vanmiddag in de Tramstraat in Assebroek, bij Residentie Durante. De nutsmaatschappij was snel ter plaatse, maar meteen was duidelijk dat het herstel enkele uren zou gaan duren.

Er is een veiligheidsperimeter ingesteld rond het lek, uit voorzorg zijn veertig mensen geëvacueerd. "Ze krijgen een onderkomen in een tijdelijk opvangcentrum in de buurt," zegt de stad Brugge.

De stad heeft ook een tijdelijk noodnummer geactiveerd: 050/44 80 80. Dat nummer is specifiek voor wie vragen heeft over het incident.