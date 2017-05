Een veertigtal Jabbekenaars tekent bezwaar aan tegen de plannen voor een nieuwe bedrijvenzone langs de Stationsstraat, en dat zijn er best veel.

In de plannen zou een oude Belgische legerloods uit de Tweede Wereldoorlog dienst doen om er te paintballen, maar veel buurtbewoners vrezen lawaai-overlast. De gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening zal nu een advies klaarstomen voor de gemeenteraad. Volgens de burgemeester van Jabbeke zou het gaan om airsoft, waarbij replicawapens biologisch afbreekbare plastic bolletjes afschieten, en is nog niets beslist over een eventuele buitenactiviteit.