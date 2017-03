De gemeentediensten hebben na het feestgedruis van afgelopen nacht meer dan 40 ton afval opgeruimd, maar een confettiverbod zoals in Menen willen ze in de badplaats niet. Voor wat folklore staken de gemeentearbeiders met plezier de handen uit de mouwen. Een niet te onderschatten klus, want de partyzone in Heist leek wel oorlogsgebied.