In 40% van de bouwberoepen krijgen derden gelijk

In 2015-2016 besliste de deputatie, dat de besluiten van de provincieraad uitvoert, in totaal over 957 dossiers. In een vierde van de gevallen werd het bouwberoep onontvankelijk verklaard of werd afstand gedaan van het beroep tijdens de lopende procedure. In de helft van de gevallen werd door de deputatie een stedenbouwkundige vergunning afgeleverd of werd de verkregen stedelijke vergunning herbevestigd. In de andere helft werd de stedelijke weigering bevestigd of werd een klacht van een derde gehonoreerd.

Derden kregen de afgelopen twee jaar na hun bouwberoep in 40 % van de gevallen gelijk van de West-Vlaamse deputatie. Telkens werd hun motivatie geheel of gedeeltelijk gegrond verklaard.