Vorig jaar zijn er 10.811 mensen gecremeerd in onze provincie. Dat zijn er bijna 400 minder dan in 2020 en dat heeft alles met corona te maken. De gegevens komen uit een rondvraag van de Focus & WTV-redactie.

Bij het uitbreken van de pandemie in 2020 stierven heel wat meer mensen dan gemiddeld en zijn er dus ook meer mensen gecremeerd.

Cijfers op een rij

In 2021 zijn in Brugge ruim 5.000 mensen gecremeerd en in het nieuwe crematorium van Oostende meer dan 1.200. In 2020 waren er in Brugge 6.472 crematies. Nu zijn er in Brugge en Oostende samen 6.343 of een goeie 130 minder.

In Kortrijk waren er in 2020, 4.708 crematies en vorig jaar 4.468 of bijna 250 minder.