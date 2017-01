In de Hoge Rokerstraat in Aartrijke woedt momenteel een zware uitslaande brand in de stallen van een varkenshouderij.

De brandweer is massaal ter plaatse. Bij de brand zouden 980 volgroeide zeugen en 3.000 biggen omgekomen zijn. De oorzaak van de brand is nog niet bekend. Omdat niet zeker is of er schadelijke stoffen zijn vrijgekomen, houden mensen in de buurt best ramen en deuren gesloten.

Later meer.