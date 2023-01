40.000 euro cash en kilo's speed en xtc-pillen gevonden bij dealer in Oostrozebeke

Dinsdag is de lokale recherche van de politiezone Midow na maanden onderzoek binnengevallen in een woning in Oostrozebeke. Daar werden grote hoeveelheden harddrugs verhandeld.

Tijdens de inval werden acht kilo's speed, meer dan honderd xtc-pillen, € 40.000- in cash geld en meerdere wapens aangetroffen en in beslag genomen. De politie arresteerde vier verdachten. Na het verhoor volgde een voorleiding voor de onderzoeksrechter: Twee van de vier verdachten werden aangehouden. De raadkamer zal over hun verdere aanhouding beslissen.

Korpschef Ruben Depaepe: “Het onderzoek, dat reeds enkele maanden in beslag nam, wordt bekroond met een stevige slag die wordt toebedeeld aan het drugsmilieu in Oostrozebeke en omstreken. Pz Midow blijft echter niet bij de pakken zitten en zet de strijd tegen drugscriminaliteit -en overlast ook in 2023 onverminderd voort."