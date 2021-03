40.000 rouwkaartjes burgemeester Lippens

Alle inwoners en tweedeverblijvers van Knokke-Heist krijgen een rouwkaartje van wijlen burgemeester Graaf Leopold Lippens in de bus.

Het schepencollege kreeg heel wat vragen van inwoners en tweedeverblijvers die een rouwkaartje van wijlen burgemeester Graaf Leopold Lippens wensen. Daarom besloot het gemeentebestuur in overleg met de familie Lippens om 40.000 exemplaren te laten bijdrukken. De rouwkaarten worden de eerstkomende weken naar alle inwoners en tweedeverblijvers opgestuurd.

Gedicht van Guido Gezelle

Op de voorkant van het rouwkaartje prijkt een klassiek zwart-wit portret van de burgemeester. Aan de binnenkant staat de 1ste strofe uit 'O! ‘t ruisen van het ranke riet' van Guido Gezelle. Dat was het lievelingsgedicht van Graaf Lippens en hij droeg het ooit, naar aanleiding van de 20ste verjaardag van zijn burgemeesterschap, integraal en helemaal uit het hoofd voor in de schouwburg van het Cultuurcentrum Scharpoord.

In de kleuren van het Zoute richting einder

De achterkant van het rouwkaartje is een zwart-wit beeld van een strandhoofd dat bij hoogtij overspoeld wordt en waar de burgemeester in felrode jas en witte broek, de kleuren van het Zoute, nonchalant met zijn handen in zijn broekzakken door het zeewater stapt om zich richting einder te begeven.