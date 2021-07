40ste editie kunstenfestival Watou van start

In Watou begint vandaag de 40ste editie van Kunstenfestival Watou. De curatoren nodigen er het publiek uit om te kijken, te lezen, te voelen, te reflecteren en te connecteren.

Het Kunstenfestival brengt elke zomer een bijzondere dialoog tussen beeldende kunst, poëzie en landschap naar het kleine grensdorp. Naast de traditionele locaties kunnen bezoekers dit jaar ook kunst aantreffen op enkele verrassende nieuwe plekken, waaronder het Kasteel De Lovie. De focus ligt op creaties, verrassende samenwerkingen en werk dat nooit eerder in Vlaanderen te zien was. Benedicte Goesaert, Chantal Pattyn en Peter Verhelst zijn de curatoren van dienst.

Vorig jaar werd het festival net als zo veel evenementen uitgesteld. "Dat gaf een uniek project de nodige tijd om volwaardig tot bloei te komen", zegt Goesaert. "Opeens zit je in een situatie van limieten, die ook nieuwe mogelijkheden en inzichten creëert. Dat geeft energie."

Gedichtenparcours

Er is deze keer ook Watou Live met performances, optredens en debatten. Zo wil het festival de brug slaan tussen beeldende kunst, poëzie, performance en muziek. Er zijn ook gedichten van veertig dichters. Een aantal wordt ingelezen door o.a. Wannes Cappelle, Zwangere Guy, Charlotte Adigéry en Lander Gyselinck. Het festival loopt nog tot en met zondag 5 september. Het gedichtenparcours in en rond Watou en Poperinge is vrij toegankelijk.