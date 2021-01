41 getuigen op proces kruisboogmoord Tielt

Op het assisenproces tegen Jody VS (26) zullen in februari 41 getuigen gehoord worden. De man uit Tielt staat terecht voor de moord op Bjorn De Vrieze (28) op 1 mei 2018 in Tielt.

Jordy VS bracht zijn liefdesrivaal met een kruisboog om het leven.

Op 1 mei 2018 werd het levenloze lichaam van Bjorn De Vrieze kort na de middag aangetroffen in de inkomhal van zijn woning in Schuiferskapelle, een deelgemeente van Tielt. Naast enkele familieleden kwamen ook Jordy VS en zijn vriendin snel naar de plaats van de feiten. De vrouw verklaarde dat ze sinds enkele maanden ook een relatie had met het slachtoffer.

Late bekentenis

VS werd die avond dan ook als verdachte opgepakt. In zijn eerste verhoor bekende de Tieltenaar dat hij inderdaad naar de woning van zijn liefdesrivaal trok. Naar eigen zeggen wilde hij De Vrieze enkel bang maken en schoot hij per ongeluk met de kruisboog. Later bleek volgens het parket duidelijk dat VS wel degelijk met voorbedachten rade handelde. Zo kocht hij de kruisboog pas een dag voor de feiten aan in Nederland.

De beschuldigde bekende ook dat hij de intentie had om het slachtoffer om te brengen. Opvallend genoeg knoopte Jordy VS vanuit de gevangenis bijna onmiddellijk toch weer een relatie aan met de vrouw die de aanleiding voor de feiten vormde. Pas richting het einde van het onderzoek zette ze dan toch een punt achter die relatie. Ondertussen heeft de vrouw zich ook burgerlijke partij gesteld tegen Jordy VS.

Nieuw element in onderzoek

Tijdens de preliminaire zitting kwamen haar advocaten al met een mogelijk nieuw element op de proppen. Dit voorjaar zou de factuur van de bewuste kruisboog immers plots opgedoken zijn. De vrouw vond de factuur naar eigen zeggen achter een spiegel, die samen met de rest van hun meubels lang bij de oma van de beschuldigde had gestaan. De factuur werd door de burgerlijke partij per post naar de onderzoeksrechter gestuurd, maar steekt momenteel niet in het dossier.

Het proces gaat op dinsdag 2 februari om 13.30 uur verder met de samenstelling van de volksjury. Op vrijdagnamiddag 5 februari zal de procureur-generaal haar akte van beschuldigde voorlezen. De beschuldigde zal op maandagochtend 8 februari verhoord worden door voorzitter Mathieu De Loof.

In totaal zullen tot en met woensdag 10 februari 41 getuigen aan bod komen. Voor moord riskeert Jordy Vande Sompele levenslange opsluiting.

