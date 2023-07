41-jarige Kortemarkenaar raakt zwaargewond na ongeval in Torhout

In Torhout is zaterdagnacht een autobestuurder van 41 jaar uit Kortemark tegen een boom geknald op de Rijksweg. De brandweer moest de man zwaargewond uit zijn wrak halen. Er waren geen andere auto's bij betrokken.

Het ongeval gebeurt iets over één uur vannacht. De bestuurder van de wagen verliest de controle over het stuur en belandt naast de weg tegen een boom. De auto wordt daarbij tegen een tweede boom geslingerd, de wagen is rijp voor de schroothoop.

De brandweer moest het slachtoffer uit zijn wrak helpen, de man is zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht. De Rijksweg was een tijdje afgesloten, het verkeer moest omrijden.