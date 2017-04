42 miljoen euro voor West-Vlaamse fietspaden

Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts maakt de komende 3 jaar 42 miljoen euro vrij voor fietspaden langs gewestwegen in West-Vlaanderen.

Het gaat vooral om fietsverbindingen langs de gewestwegen. Daarbovenop gaat er ook geld naar fietsverbindingen op jaagpaden en naar ondersteuning van fietsprojecten op lokale wegen. Weyts focust op het woon-werkverkeer en investeringen die pendelaars aan het fietsen krijgen. De nadruk ligt onder andere op fietssnelwegen (of delen daarvan) en het wegwerken van ‘missing links’, die dikwijls het gevolg zijn van echte barrières zoals autosnelwegen. “West-Vlaanderen is nu al een fietsland in het weekend, maar nog niet tijdens de werkweek”, zegt Weyts. “Ik wil pendelaars meer mogelijkheden geven om ook van maandag tot vrijdag voor de fiets te kiezen”.