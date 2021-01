In woonzorgcentrum Heilige Familie in Kuurne zijn 42 van de 174 bewoners besmet met het coronavirus, één persoon is ondertussen naar het ziekenhuis. Ook zeven personeelsleden zijn besmet, drie zijn preventief thuis wegens een vermoedelijke besmetting.

Het gaat om een uitbraak in twee afdelingen. De vaccinatie tegen het virus kan wel doorgaan morgen in de andere afdelingen. Dat het virus zo snel is kunnen uitbreken in het woonzorgcentrum is het gevolg van superverspreiders. Van de Britse variant van het virus is geen sprake.