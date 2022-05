Carlo Herpoel uit Heule heeft, met de mobiele veldkeuken van vzw Belgium Aid, 42.000 maaltijden gemaakt voor oorlogsvluchtelingen in Oekraïne. Sinds zondag is hij terug thuis.

Samen met 16 vrijwilligers maakte hij in de Poolse hoofdstad Warschau de maaltijden klaar in een doorgangskamp. Eerder ging hij ook al koken in Pepinster voor de slachtoffers van de watersnood. De hele werking van de vzw Belgium Aid draait op giften en sponsorgeld vanuit ons land. Carlo Herpoel nam voor de missie in Polen ook met plezier zes weken verlof zonder wedde.

