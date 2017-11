43 per uur te snel, maar vrijuit

Een bestuurder die in Langemark-Poelkapelle is geflitst aan 133 per uur waar je maar 90 mag, gaat vrijuit. In beroep krijgt hij geen straf door een fout van een magistraat. Die had de juiste procedure niet gevolgd, waardoor de rechtbank de zaak ongegrond moest verklaren.

De bestuurder reed te snel op de provincieweg in Langemark. In eerste aanleg kreeg hij daarvoor drie maanden rijverbod en 1.200 euro boete. Maar zijn advocaat ontdekte een procedurefout –de zaak zou daardoor na één jaar al verjaren- en ging in beroep. Ook in beroep oordeelden de rechters dat er een fout was gemaakt, en ondertussen was de zaak officieel verjaard. De chauffeur gaat dus vrijuit.

Het parket van Ieper erkent dat er iets fout ging, en dat de nodige handtekening ontbrak. Het parket belooft om dat in de toekomst te vermijden.