440.000 euro voor toeristisch logies in West-Vlaanderen

Toerisme Vlaanderen investeert in de verdere uitbouw van kwalitatief hoogstaand toeristische logies. In West-Vlaanderen gaat er 441.764 euro naar 21 logiesuitbaters

Vlaams minister van Toerisme Ben Weyts focust gericht op structurele verbeteringen, zoals volledig toegankelijke en kindvriendelijke voorzieningen en de aanleg van camperplaatsen. Weyts: “Zulke investeringen zijn vaak niet echt rendabel. Net daarom geven we de logies een steuntje in de rug via subsidies. Door gericht te investeren in kindvriendelijkheid en toegankelijkheid, spelen we in op een duidelijke nood.”

De subsidies zijn ook voor zorgspecifieke investeringen in sanitair, dat toegankelijk is voor mensen met een beperking. “Elke Vlaming, ook wie een beperking heeft, moet in eigen land op vakantie kunnen gaan”, vindt Weyts. Een andere focus is kind- en familievriendelijkheid. Weyts wil Vlaanderen op de kaart zetten als aantrekkelijke toeristische bestemming voor families uit de hele wereld. Kindvriendelijke voorzieningen, die bijvoorbeeld sport en spel op maat van jongeren aanbieden, kunnen daarbij helpen. “Met gerichte investeringen kunnen we een verschil maken”, besluit Weyts.

Van de 21 logies in West-Vlaanderen krijt Parkhotel in De Panne krijgt met 50.000 euro het meeste subsidies, ook vakantiecentrum Reigersnest in Koksijde krijgt 49.862 euro.