450.000 dagtoeristen aan de kust

De zomer leek ver weg deze ochten in de Haan. Niet echt weer om met een fiets of een gocart een ritje te maken. “Het is momenteel niet zo goed, maar volgens het weerbericht zou het rond de middag weer opklaren en karrenweer worden”, zegt gocartverhuurder Rudi Cattrysse. Ook de horeca blijft positief.

Het minder goede weer was ook aan de Belgische kust een feit tijdens het hemelvaartweekend. Toch werd de verwachting van zowat 450.000 dagtoeristen gehaald. "Het minder goede weer is vooral voor de strandbars en andere uitbatingen die afhankelijk zijn van de zon een negatieve factor geweest. Het stemt ons wel gunstig dat we merken dat de kust in elk seizoen blijkt aantrekken", reageert gedeputeerde voor Toerisme Franky De Block (sp.a).