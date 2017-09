460.000 euro voor beschermd burgerhuis

Vlaams minister van Onroerend Erfgoed Bourgeois kent een premie van 460.000 euro toe voor de restauratie van een beschermde burgerhuis in de Gouden Handstraat in Brugge.

Het opmerkelijke pand uit de tweede helft van de 19de eeuw is beschermd als monument in 2004 en krijgt nu een totale interieur – en exterieurrestauratie. Het pand staat reeds vijf jaar leeg, wat voor stabiliteitsproblemen gezorgd heeft. Waterinsijpeling tastte de houten balken in het dak en de plafonds aan. In het voorhuis aan de Gouden-Handstraat komt een appartement en een studio, een garage voor vier wagens en een fietsenstalling. Het achterhuis wordt opgedeeld in drie ruime appartementen met zicht op de rei. De bouwvallige oranjerie wordt vervangen door een hedendaagse nieuwbouw, die onder meer een lift naar de appartementen zal bevatten.

Dat alles gebeurt met respect voor de erfgoedwaarde van het historische gebouw.